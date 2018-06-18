Полицейские в Ижевске помогли пятилетнему мальчику вернуться домой

Мать ребенка наказали за неисполнение родительских обязанностей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полицейские помогли пятилетнему мальчику вернуться домой. Как сообщает пресс-служба УВД по столице Удмуртской Республики, гуляющего на улице малыша заметила прохожая.

«По словам ижевчанки, ребенок катался на велосипеде на проспекте Фалалеева», - отмечают правоохранители.

Приехавшим полицейским дошкольник свой адрес назвать не смог, но показал, где живет. Стражи порядка отвели ребенка домой. Мать мальчика рассказала, что отпустила сына гулять с приятелями во дворе.

«По данному факту проведена проверка, по итогам которой мать малолетнего ребенка привлечена сотрудниками полиции к административной ответственности», - говорится в сообщении.