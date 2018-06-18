Более 400 рулонов соломы сгорело в Малопургинском районе Удмуртии

Общая площадь пожара достигла 300 кв метров.

Малая Пурга. Удмуртия. В окрестностях села Норья Малопургинского района Удмуртской Республики сгорело 440 рулонов соломы. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, пожар произошел днём в воскресенье, 17 июня.

На место происшествия прибыл пожарный расчёт в составе шести человек и трёх единиц техники. Кроме того, привлекли силы добровольной пожарной охраны.

Возгорание удалось быстро локализовать и ликвидировать. Отмечается, что общая площадь пожара составила 300 кв м.