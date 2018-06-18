Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Удмуртии.

Юкаменское. Удмуртия. В Удмуртии работникам сельхозкооператива «Восход» не выплачивали зарплату. Нарушение было установлено в ходе проверки прокуратурой региона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе проверки установлено, что на март текущего года работникам не выплачена заработная плата за предыдущий период. За декабрь 2017 года, аванс и окончательный расчет за январь и февраль 2018 года выплачены с нарушением установленных законом сроков», - говорится в сообщении.

После проверки в СПК «Восход» внесли представление об устранении нарушений. В связи с тем, что в 2017 году председатель кооператива уже привлекался к административной ответственности, судом назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Зарплату в итоге работникам «Восхода» выплатили.