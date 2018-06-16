Злоумышленники в форме МЧС пытаются продать жителям Ижевска и Воткинска пожарные оповещатели

Неизвестные предлагают оборудование по цене, в несколько раз превышающую его реальную стоимость.

Ижевск. Удмуртия. Злоумышленники в форме сотрудников МЧС предлагают жителям Воткинска и Ижевска купить пожарные оповещатели. О том, что неизвестные обходят квартиры в разных городах Удмуртии, сообщили сами жители на «телефон доверия» спасательного ведомства.

Как рассказала информагентству «Сусанин» замруководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Вероника Митрофанова, лже-сотрудники предлагают оповещатели по цене, в несколько раз превышающую их реальную стоимость.

«Жителям стоит знать, что сотрудники главного управления МЧС России по Удмуртии не распространяют, не продают и не устанавливают пожарные оповещатели», - отметила Митрофанова.