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Житель Сарапула заплатит штраф 120 тыс рублей за дачу взятки полицейскому

14:25, 15 июня, 2018
Георгий Поветкин
14:25, 15 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#Прокуратура\n#полиция\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#взятка
Фото: ИА "Сусанин"
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Мужчина пытался откупиться от административного наказания, связанного с деятельностью магазина, который принадлежал ему.

Сарапул. Удмуртия. Житель Сарапула заплатит штраф 120 тыс. рублей за дачу взятки полицейскому. Мужчина пытался откупиться от административного наказания, связанного с деятельностью магазина, который принадлежал ему. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Удмуртии.

«9 апреля 2018 года в магазине [..] сотрудниками полиции проведено оперативно-профилактическое мероприятие, в ходе которого выявлен факт реализации товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака», - говорится в сообщении надзорного органа.

Спустя два дня хозяин торговой точки передал полицейскому взятку, о которой сотрудник сообщил руководству.

«Взяткодатель был задержан», - сообщили в прокуратуре.

14:25, 15 июня, 2018
Георгий Поветкин
890
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#полиция\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#взятка

 

 

 


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