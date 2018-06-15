Мужчина пытался откупиться от административного наказания, связанного с деятельностью магазина, который принадлежал ему.

Сарапул. Удмуртия. Житель Сарапула заплатит штраф 120 тыс. рублей за дачу взятки полицейскому. Мужчина пытался откупиться от административного наказания, связанного с деятельностью магазина, который принадлежал ему. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Удмуртии.

«9 апреля 2018 года в магазине [..] сотрудниками полиции проведено оперативно-профилактическое мероприятие, в ходе которого выявлен факт реализации товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака», - говорится в сообщении надзорного органа.

Спустя два дня хозяин торговой точки передал полицейскому взятку, о которой сотрудник сообщил руководству.

«Взяткодатель был задержан», - сообщили в прокуратуре.