play
pause
  • $ 62.25 ↓
  • € 73.56 ↓

Житель Ижевска убил соседа за просьбу уменьшить громкость музыки

10:20, 15 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
10:20, 15 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
549
0
#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#соседи\n#суд\n#убийство
549
0

Срок содержания под стражей обвиняемого продлён.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртской Республики не удовлетворил апелляцию адвоката жителя Ижевска на продление срока ареста. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, ижевчанина обвиняют по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным следствия, причиной преступления оказалась громкая музыка, доносившаяся из комнаты обвиняемого в новогоднюю ночь. Сосед мужчины пошёл к нему с просьбой уменьшить громкость, но был им избит. От полученных травм потерпевший скончался у себя в квартире и был обнаружен только спустя несколько дней.

Адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу на постановление Устиновского районного суда Удмуртии от 30 мая 2018 года о продлении срока содержания под стражей. Суд, учитывая мнение прокурора, оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Предварительное расследование продолжается.

10:20, 15 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
549
0
#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#соседи\n#суд\n#убийство

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Cкандал разгорелся в Устиновском районе Ижевска из-за возможного строительства трех жилых домов

10:34, 09 июня, 2018
18246

День города-2018 в Ижевске: программа мероприятий

15703
17:45, 11 июня, 2018

В Ижевске студентка ИжГТУ заплатит штраф за попытку «проучить» квартирантов

12205
08:30, 13 июня, 2018

Синоптики рассказали о том, когда в Удмуртию придет лето

12009
16:25, 13 июня, 2018

В администрации главы Удмуртии прокомментировали перенос конкурса по выбору мэра Ижевска

4721
20:24, 08 июня, 2018

Учителя в купальниках: в России запустили флешмоб в поддержку уволенного педагога из Омска

14:58, 12 июня, 2018
21523

Ушла из жизни актриса «Улиц разбитых фонарей» Татьяна Малыщицкая

2846
10:48, 10 июня, 2018

Котик из Эрмитажа указал на победителя первого матча Чемпионата мира по футболу-2018

2356
18:59, 13 июня, 2018

Кировские ученые назвали открытых ими древних животных «горыныч» и «ночница»

2039
14:07, 10 июня, 2018

Роман Вильфанд покинул пост главы Гидрометцентра России

1982
17:30, 08 июня, 2018

В Грузии на свалке из забракованных яиц вылупились сотни цыплят

16:46, 10 июня, 2018
3567

Российское метро восхитило британскую журналистку

3122
16:45, 11 июня, 2018

Самому богатому британцу не удалось выкупить «Челси» у Романа Абрамовича

2921
15:41, 09 июня, 2018

«Отваливающаяся» бровь премьер-министра Канады стала новым интернет-мемом

2654
11:57, 12 июня, 2018

К ЧМ-2018 по футболу Наталия Орейро надела кокошник и спела по-русски

2254
13:02, 10 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: ремонт проспекта Калашникова и экологический рейтинг Ижевска

14 июня, 2018

Удмуртия в минуту: электротранспорт для московской полиции и пропавший на Каме рыбак

13 июня, 2018

Празднование Дня города-2018 в Ижевске

13 июня, 2018