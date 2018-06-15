Житель Ижевска убил соседа за просьбу уменьшить громкость музыки

Срок содержания под стражей обвиняемого продлён.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртской Республики не удовлетворил апелляцию адвоката жителя Ижевска на продление срока ареста. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, ижевчанина обвиняют по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным следствия, причиной преступления оказалась громкая музыка, доносившаяся из комнаты обвиняемого в новогоднюю ночь. Сосед мужчины пошёл к нему с просьбой уменьшить громкость, но был им избит. От полученных травм потерпевший скончался у себя в квартире и был обнаружен только спустя несколько дней.

Адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу на постановление Устиновского районного суда Удмуртии от 30 мая 2018 года о продлении срока содержания под стражей. Суд, учитывая мнение прокурора, оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Предварительное расследование продолжается.