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200 тыс рублей заплатит бывший глава администрации Балезинского района за взятку

10:25, 14 июня, 2018
Анна Торхова
10:25, 14 июня, 2018
Анна Торхова
545
0
#Ижевск\n#Балезино\n#власть\n#Удмуртия\n#чиновники\n#уголовное дело\n#взятка\n#суд
Фото: ИА «Сусанин»
545
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Пьяный чиновник предлагал сотрудникам ГИБДД 30 тыс. рублей за то, чтобы те не составляли протокол.

Балезино. Удмуртия. Суд вынес приговор бывшему главе администрации Балезинского района Сергею Князеву. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Удмуртской Республике.

Напомним, в мае 2015 года сотрудники ГИБДД остановили чиновника, который ехал из Игры в Глазов. Оказалось, что мужчина сел за руль пьяным. Находясь в служебном автомобиле, экс-глава попытался дать инспектору ДПС взятку в сумме 30 тыс. рублей за то, чтобы тот не составлял протокол.

Получив отказ, мужчина положил деньги в переднюю панель авто, в результате чего и был задержан.

Рассмотрение дела в суде началось 21 мая 2016 года. В рамках дела защита трижды заявляла отвод судьям Балезинского суда.

В итоге суд признал 47-летнего чиновника виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК России («Покушение на дачу взятки»). Мужчине назначили штраф 200 тыс. рублей.

10:25, 14 июня, 2018
Анна Торхова
545
0
#Ижевск\n#Балезино\n#власть\n#Удмуртия\n#чиновники\n#уголовное дело\n#взятка\n#суд

 

 

 


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