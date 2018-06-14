Мотоциклист сбил пешеходов на «зебре» в Можге

Соцсети сообщают, что виновник ДТП найден.

Можга. Удмуртия. Мотоциклист сбил пешеходов на регулируемом переходе в Можге. Видеозапись с дорожной камеры выложили в группе «Можга сегодня» на сайте ВКонтакте во вторник, 12 июня.

На кадрах видно, что при загорании для транспорта красного сигнала светофора автомобили останавливаются и пропускают пешеходов, идущих по «зебре». В следующий момент в кадре появляется мотоцикл с двумя пассажирами. Байкер сбивает идущую с пустой коляской женщину и ребёнка. После чего, не останавливаясь, нарушители дорожного движения скрываются с места ДТП.

Утром в четверг, 14 июня, в группе «Можга сегодня» появилась информация, что мотоциклист найден, ему 17 лет.