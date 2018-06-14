Жителя Сарапула отправили в колонию за кражу элитных спиртных напитков

Ранее мужчину приговорили к условной мере наказания, но гуманности суда он не оценил.

Сарапул. Удмуртия. Неоднократно судимого 33-летнего жителя Сарапула вновь отправили в колонию. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, Сарапульский горсуд вынес обвинительный приговор по статье 158 УК РФ «Кража» и статье 161 УК РФ «Грабёж».

По данным следствия, в марте и апреле 2018 года мужчина похищал бутылки с алкоголем в торговых центрах Сарапула. В частности, им похищены виски «CHIVAS REGAL», «Jack Daniel`s», коньяк «Hennesy». Сообщается, что мужчина похитил алкогольную продукцию общей стоимостью 13 858 рублей.

Отмечается, что сарапульчанин ранее неоднократно судим за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, отбывал наказания в местах лишения свободы. В 2017 году осуждён дважды за совершение краж к условной мере наказания, но гуманности правосудия не оценил.

Суд постановил лишить свободы любителя элитных спиртных напитков сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.