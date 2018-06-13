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Лодка с рыбаками из Удмуртии перевернулась на Каме: двое в больнице, один погиб

15:07, 13 июня, 2018
15:07, 13 июня, 2018
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#Каракулино\n#Удмуртия\n#Кама\n#рыбалка\n#происшествие\n#гибель людей
Фото: pxhere.com
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Поиски еще одного мужчины ведутся до сих пор.

Каракулино. Удмуртия. Лодка с рыбаками из Удмуртии перевернулась на Каме недалеко от деревни Зуевы Ключи в Каракулинском районе. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республики, сообщение о произошедшем поступило в ночь на 10 июня.

Выяснилось, что в лодке находилось четверо мужчин. После опрокидывания все они оказались в воде.

«Двух человек госпитализировали с переохлаждением. По предварительным данным, они были в состоянии алкогольного опьянения», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Кроме того, спасатели обнаружили тело одного из рыбаков. Мужчина был в спасательном жилете, но погиб. Еще один находившийся в лодке человек до сих пор не найден.

«Он числится без вести пропавшим. <…> Его ищут до сих пор», - рассказали в поисково-спасательной службе Удмуртии.

О том, что ведутся поиски пропавшего мужчины, сообщили в группах в соцсети ВКонтакте.

«Поиски не ограничиваются Зуевыми ключами! Люди, которые отдыхают, или рыбаки, находящиеся сейчас на просторах Камы, пожалуйста, обращайте внимание на воду, на острова, может именно ваша информация поможет найти парня», - написала Анастасия Айдашарова в группе ИГГС Охота, рыбалка, грибы Удмуртия.


15:07, 13 июня, 2018
766
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#Каракулино\n#Удмуртия\n#Кама\n#рыбалка\n#происшествие\n#гибель людей

 

 

 


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