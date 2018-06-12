В Ижевске наказали обманувшего клиентов сотрудника «Почта Банка»

Мужчину признали виновным в мошенничестве.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске наказали сотрудника ПАО «Почта Банк» за мошенничество с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.

Инцидент произошел в феврале 2018 года.

По данным суда, финансовый эксперт клиентского центра одного из офисов «Почта Банка» «Используя своё служебное положение, при оформлении и заключении с клиенткой банка договора потребительского кредита, путём обмана убедил её в том, что в целях оказания банком дополнительных услуг он оформит ей пакет страхования, но для этого ему необходима информация о цифровых кодах для вхождения в её «личный кабинет».

Получив данные «личного кабинета», мужчина перевел себе 3 тыс. рублей. Позже выяснилось, что тем же способом злоумышленник обманул еще двух клиентов.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.