Лисенок попал во двор Удмуртского госуниверситета и обежал «нефтекачалку»

Судьба животного пока не известна.

Ижевск. Удмуртия. Лисёнок забежал во двор четвёртого учебного корпуса УдГУ. Видео произошедшего разместила на своей странице «Вконтакте» Лена Ворошиловская.

Лисёнок забежал во двор, где установлен действующий макет-тренажёр «нефтекачалки». Животное обежало вокруг зону станка-качалки в поисках выхода с внутренней территории вуза. О дальнейшей судьбе лисёнка не сообщается.





Напомним, в понедельник, 4 июня, в центре Воткинска также оказался «лесной житель». Медвежонок пробежал по набережной и переплыл пруд.