play
pause
  • $ 62.67 ↑
  • € 73.79 ↑

Лисенок попал во двор Удмуртского госуниверситета и обежал «нефтекачалку»

12:25, 09 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
12:25, 09 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
41
0
#УдГУ\n#Ижевск\n#лес\n#животные\n#Удмуртия
Фото: Кадр из видео (vk.com/id11580536)
41
0

Судьба животного пока не известна.

Ижевск. Удмуртия. Лисёнок забежал во двор четвёртого учебного корпуса УдГУ. Видео произошедшего разместила на своей странице «Вконтакте» Лена Ворошиловская.

Лисёнок забежал во двор, где установлен действующий макет-тренажёр «нефтекачалки». Животное обежало вокруг зону станка-качалки в поисках выхода с внутренней территории вуза. О дальнейшей судьбе лисёнка не сообщается.


Напомним, в понедельник, 4 июня, в центре Воткинска также оказался «лесной житель». Медвежонок пробежал по набережной и переплыл пруд.

12:25, 09 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
41
0
#УдГУ\n#Ижевск\n#лес\n#животные\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Водитель «Нивы» погиб в тройном ДТП на трассе в Удмуртии

17:08, 02 июня, 2018
10977

Медвежонок пробежал по набережной Воткинска и переплыл пруд

10291
11:50, 04 июня, 2018

Военные прибыли охранять территорию села Пугачево в Удмуртии

5579
11:25, 04 июня, 2018

35 тыс человек в Ижевске отметили День защиты детей с Первым каналом

4253
12:02, 02 июня, 2018

Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова стала кандидатом в сборную России на сезон 2018-2019

4146
12:00, 03 июня, 2018

Владимир Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

18:45, 07 июня, 2018
4030

Госдума разрешила банкам блокировать карты при обнаружении подозрительных операций

2659
15:22, 05 июня, 2018

Сергей Шойгу впервые представил свои художественные работы на выставке в Туве

2534
19:08, 05 июня, 2018

В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали 24 человека

2455
19:04, 04 июня, 2018

Станислав Черчесов огласил окончательный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу

2319
18:00, 03 июня, 2018

В Киргизии в результате дорожной аварии погибла «Миссис мира - 2018» Сания Шакирова

16:25, 03 июня, 2018
4027

В Таиланде из-за пластиковых пакетов погиб черный дельфин

2228
10:30, 03 июня, 2018

В Турции запретили такси Uber

2134
12:32, 02 июня, 2018

Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе программы

1894
11:27, 05 июня, 2018

Власти Швеции одобрили прокладку «Северного потока-2» в своих водах

1758
19:19, 07 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: выбор главы Ижевска и решение проблем обманутых дольщиков

08 июня, 2018

Центр временного содержания иностранных граждан

08 июня, 2018

Удмуртия в минуту: тарифы на вывоз мусора и система космического видеоконтроля

07 июня, 2018