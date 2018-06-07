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Приговор ижевскому бизнесмену за махинации при закупке «скорых» оставили без изменений

15:57, 07 июня, 2018
15:57, 07 июня, 2018
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#медицина\n#бизнес\n#ФАС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
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Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске оставили без изменения приговор директору компании «АльфаМедикалГрупп» («АМГ»). Ранее его наказали за махинации при проведении аукционом на покупку автомобилей «Скорой помощи». Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, мужчина с вердиктом суда не согласился и подал апелляцию.

Как сообщалось ранее, в 2016 году Минздрав Удмуртии разместил аукцион на закупку автомобилей «Скорой помощи». Одним из участников конкурса стало общество «Новак». Об этом узнал директор компании «АМГ», он потребовал у руководителя фирмы «Новак» 2,5 млн рублей.

«При этом обвиняемый угрожал затягивать аукцион если не получит деньги. Так, директор «АльфаМедикалГрупп» написал жалобу в региональный ФАС, из-за чего публичные торги приостановили», - отмечали правоохранители.

Злоумышленника задержали в августе 2017 года при получении от директора компании-конкурента 1,5 млн рублей за отзыв жалобы из регионального ФАС.

Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, но осужденный и его защитник подали жалобу.

«Верховный суд Удмуртской Республики <…> согласился с мнением стороны обвинения и оставил приговор суда первой инстанции без изменения», - говорится в сообщении прокуратуры.

15:57, 07 июня, 2018
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#медицина\n#бизнес\n#ФАС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд

 

 

 


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