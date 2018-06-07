Разбойник из Ижевска ворвался в чужую квартиру и облил хозяев кипятком

Злоумышленнику грозит 6 лет колонии.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска признали виновным по статье 162 УК РФ «Разбой». Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, мужчина ранее судим за преступления против собственности.

Судом установлено, что 27-летний нигде не работающий ижевчанин 11 октября 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в квартиру не знакомых ему людей и напал на хозяина. Обвиняемый избил мужчину, прыгнул ему на грудь, пинал ногами. Затем вскипятил воду в электрочайнике и вылил кипяток в рот и на лицо потерпевшего, а также плеснул кипятком на лицо и на руки его сожительницы, которая пыталась заступиться за него.

Затем нарушитель взял бутылку с «Уксусной эссенцией» и вылил её на обожженные кипятком лица пострадавших. После чего осмотрел содержимое шкафа и нашёл портмоне с документами, которое и похитил. Потерпевший попытался остановить грабителя, но в ответ получил множественные удары ножом.

В это время в дом потерпевших вошли сотрудники полиции, которых вызвал присутствовавший в квартире сын потерпевших. Злоумышленник был задержан.

Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.