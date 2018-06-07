Верховный суд Удмуртии оставил в силе приговор в отношении 29 кредитных мошенников, похитивших более 2 млн рублей

Организованная группа совершала преступления в период с 2012 по 2014 годы.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил в силе приговор в отношении 29 кредитных мошенников. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, осужденные предоставляли банкам недостоверные сведения и тем самым похитили 2,2 млн рублей.

Преступления организованная группа совершала в период с 2012 по 2014 годы.

Один из осужденных – Денис Захаров, которому суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы, не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу. Верховный суд Удмуртии заявление не удовлетворил.