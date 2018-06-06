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Житель Сарапула погиб, отравившись угарным газом

17:00, 06 июня, 2018
Анна Торхова
17:00, 06 июня, 2018
Анна Торхова
261
0
#Газпром\n#Ижевск\n#Сарапул\n#газ\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
261
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Мужчина неправильно использовал отопительную печь.

Сарапул. Удмуртия. Житель частного дома в Сарапуле погиб от отравления угарным газом. Как сообщает пресс-служба «Газпром газораспределение Ижевск», мужчина неправильно эксплуатировал газовое оборудование.

На место инцидента прибыли сотрудники аварийной службы. В ходе проверки специалисты выяснили, что отопительная печь использовалась с закрытым шибером дымохода, что и привело к гибели.

Напомним, соблюдение правил безопасности при использовании газового оборудования является обязанностью собственников.

17:00, 06 июня, 2018
Анна Торхова
261
0
#Газпром\n#Ижевск\n#Сарапул\n#газ\n#Удмуртия

 

 

 


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