Житель Сарапула погиб, отравившись угарным газом

Мужчина неправильно использовал отопительную печь.

Сарапул. Удмуртия. Житель частного дома в Сарапуле погиб от отравления угарным газом. Как сообщает пресс-служба «Газпром газораспределение Ижевск», мужчина неправильно эксплуатировал газовое оборудование.

На место инцидента прибыли сотрудники аварийной службы. В ходе проверки специалисты выяснили, что отопительная печь использовалась с закрытым шибером дымохода, что и привело к гибели.

Напомним, соблюдение правил безопасности при использовании газового оборудования является обязанностью собственников.