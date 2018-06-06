В Кировской области во время тренировки на 13-летнего жителя Глазова упали футбольные ворота

Подросток получил открытую черепно-мозговую травму.

Кирово-Чепецк. Кировская область. В Кирово-Чепецке на 13-летнего хоккеиста из Глазова упали футбольные ворота. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в Следственном управлении СК России по Кировской области.

Случай произошел 4 июня в спортзале Ледового Дворца «Олимп Арена» во время тренировки юношеской хоккейной команды «Дымка». По информации пресс-службы Следственного комитета России, в результате трагедии подросток получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

В настоящее время проводится проверка.