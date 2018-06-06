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В Кировской области во время тренировки на 13-летнего жителя Глазова упали футбольные ворота

14:17, 06 июня, 2018
Анна Торхова
14:17, 06 июня, 2018
Анна Торхова
933
0
#спорт\n#Ижевск\n#Кировская область\n#хоккей\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: pixabay.com
933
0

Подросток получил открытую черепно-мозговую травму.

Кирово-Чепецк. Кировская область. В Кирово-Чепецке на 13-летнего хоккеиста из Глазова упали футбольные ворота. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в Следственном управлении СК России по Кировской области.

Случай произошел 4 июня в спортзале Ледового Дворца «Олимп Арена» во время тренировки юношеской хоккейной команды «Дымка». По информации пресс-службы Следственного комитета России, в результате трагедии подросток получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

В настоящее время проводится проверка.

14:17, 06 июня, 2018
Анна Торхова
933
0
#спорт\n#Ижевск\n#Кировская область\n#хоккей\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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