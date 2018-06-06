Менеджера одной из компаний Ижевска подозревают в краже на 400 тыс рублей

Порядка 10 тонн металла пропало со склада предприятия.

Ижевск. Удмуртия. Менеджера одной из компаний задержали в Ижевске. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, 38-летнего мужчину подозревают в краже металлических изделий.

Сообщается, что в конце мая 2018 года подозреваемый, договорившись с транспортной компанией, тайно вывез с территории предприятия 10 т изделий из металла. Руководитель компании, заметив пропажу, обратился в полицию. Сумма ущерба составила почти 400 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена, похищенное имущество изъято. Отделом по Ленинскому району СУ УМВД России по Ижевску заведено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере».