Мужчину задержали в городке Металлургов Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. До 20 лет колонии грозит жителю Удмуртии за незаконный сбыт наркотиков. Мужчину задержали в городке Металлургов Ижевска, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Полицейские задержали подозреваемого в момент оборудования тайника-закладки. На месте преступления обнаружили и изъяли несколько грамм «синтетики».

При обыске в двух съемных квартирах оперативники нашли более 1 кг наркотиков, а также приспособления для расфасовки запрещенных веществ.

Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.