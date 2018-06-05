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Пассажир легковушки погиб в ДТП на трассе в Удмуртии

13:00, 05 июня, 2018
Анна Торхова
13:00, 05 июня, 2018
Анна Торхова
871
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Алнаши\n#авария\n#Удмуртия\n#дорога\n#автомобиль
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
871
0

Водитель автомобиля не справился с управлением.

Алнаши. Удмуртия. Один человек погиб в ДТП на трассе «Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга» в Алнашском районе. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 5 июня в 00:11. Водитель автомобиля «ВАЗ-21703» не справился с управлением и съехал в кювет. Он получил травмы, его отвезли в больницу. Пассажир легковушки – женщина 1973 года рождения - погибла.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

13:00, 05 июня, 2018
Анна Торхова
871
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Алнаши\n#авария\n#Удмуртия\n#дорога\n#автомобиль

 

 

 


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