Пассажир легковушки погиб в ДТП на трассе в Удмуртии

Водитель автомобиля не справился с управлением.

Алнаши. Удмуртия. Один человек погиб в ДТП на трассе «Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга» в Алнашском районе. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 5 июня в 00:11. Водитель автомобиля «ВАЗ-21703» не справился с управлением и съехал в кювет. Он получил травмы, его отвезли в больницу. Пассажир легковушки – женщина 1973 года рождения - погибла.