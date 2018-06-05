По данным годового отчета федерального Роспотребнадзора, в лидерах расположились исключительно регионы ПФО, что объясняется местами обитания рыжей полевки, которая является основным носителем инфекции.

Москва. Удмуртия стала лидером по заболеваемости мышиной лихорадкой. По данным годового отчета федерального Роспотребнадзора, в лидерах расположились исключительно регионы ПФО, что объясняется местами обитания рыжей полевки, которая является основным носителем инфекции.

В Удмуртии на 100 тыс. жителей зарегистрировано 148,52 случая заболевания ГЛСП. На втором месте по этому показателю расположилась Мордовия, на третьем – Марий Эл. В пятерке также присутствует Башкирия и Кировская область. Замыкает десятку Оренбургская область.

Отметим, что с 2012 года в Удмуртии заболеваемость выросла почти в 3 раза.

Случаи заболевания ГЛСП (мышиная лихорадка – прим. ред.) в 2017 году были зарегистрированы на 55 территориях России. В многолетней динамике заболеваемость характеризуется цикличностью и практически полным отсутствием тенденции к снижению или росту заболеваемости.

Специалисты отмечают, что проблема имеет огромную медицинскую и социальную значимость для страны. Актуальность определяется обширными очагами инфекции, высокими показателями заболеваемости населения и отсутствием средств эффективной противовирусной терапии и специфической профилактики. Ежегодные вспышки ГЛПС наносят социально-экономический ущерб, поражая наиболее трудоспособную часть населения в основном мужчин в возрасте 20–50 лет.

Летальность в результате ГЛПС, вызываемых определенными серотипами вирусов (Хантаан и Сеул) достигает 20 процентов.

Заболеваемость находится в прямой зависимости от интенсивности контакта населения с очагами, поэтому риск заражения наиболее высок в сельских и городских населенных пунктах, примыкающих к зеленым зонам, поймам рек и берегов водоемов, а также в зонах рекреации.