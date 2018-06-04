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Житель Челябинской области проведет в колонии 2,5 года за ложное сообщение о минировании жилого дома в Ижевске

16:20, 04 июня, 2018
Анна Торхова
16:20, 04 июня, 2018
Анна Торхова
571
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#приговор\n#суд
Фото: ИА «Сусанин»
571
0

Мужчина прибыл в Ижевск чтобы скрыться от правоохранительных органов.

Ижевск. Удмуртия. Устиновский суд Ижевска приговорил жителя Челябинской области к 2,5 годам колонии строгого режима за ложное сообщение о минировании жилого дома. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, мужчина ранее уже был судим и находился на испытательном сроке.

Известно, что 5 ноября 2017 года злоумышленник отправил своей знакомой смс-сообщение о минировании дома №1а по улице Ворошилова. Женщина поверила этой информации и обратилась в экстренные службы.

В ходе следствия выяснилось, что 38-летний житель Челябинской области прибыл в Ижевск чтобы скрыться от правоохранительных органов. Для заселения в гостиницу мужчина использовал поддельный паспорт.

16:20, 04 июня, 2018
Анна Торхова
571
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#приговор\n#суд

 

 

 


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