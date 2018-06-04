play
pause
  • $ 62.21 ↑
  • € 72.72 ↑

Жителя Ижевска обвинили в разбое

13:05, 04 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
13:05, 04 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
1030
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#разбой
1030
0

Открытым хищением закончилась встреча трёх незнакомцев.

Ижевск. Удмуртия. Безработного жителя Ижевска задержали по подозрению в разбое. Как сообщает пресс-служба городского УМВД России, 45-летнего мужчину задержали «по горячим следам».

Сообщается, что вечером воскресенья, 3 июня, около одного из домов по улице Горького трое малознакомых мужчин поссорились после совместного распития алкоголя. В результате подозреваемый, угрожая ножом, открыто похитил у потерпевшего мобильный телефон, приставку для телевизора и нож. Потерпевший обратился в полицию.

Сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД России по Ижевску злоумышленник задержан. Выяснилось, что мужчина ранее судим за кражу. Следственным отделом по Первомайскому району возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».

13:05, 04 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
1030
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#разбой

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

У пятерых сотрудников ресторана «Династия» в Ижевске заподозрили сальмонеллез

18:10, 01 июня, 2018
6048

Олимпийской чемпионке из Удмуртии Алине Загитовой подарили 4-комнатную квартиру

41009
12:46, 28 мая, 2018

Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова рассказала о взаимоотношениях с Тутберидзе

21815
17:15, 28 мая, 2018

1 июня в Ижевске: где можно получить бесплатные билеты в цирк и кино

11890
14:27, 31 мая, 2018

14 человек претендуют на пост главы Ижевска

11880
17:51, 28 мая, 2018

Медведев распределил полномочия между вице-премьерами нового правительства

18:51, 28 мая, 2018
2011

Исполняющим обязанности губернатора ЯНАО стал Дмитрий Артюхов

2002
18:47, 29 мая, 2018

Минздрав предложил проиндексировать акцизы на сигареты и крепкий алкоголь

1962
10:20, 28 мая, 2018

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов возглавил Магаданскую область

1956
22:22, 28 мая, 2018

Президентом Олимпийского комитета России избрали Станислава Позднякова

1932
19:41, 29 мая, 2018

В Киргизии в результате дорожной аварии погибла «Миссис мира - 2018» Сания Шакирова

16:25, 03 июня, 2018
2278

Бежавших из немецкого зоопарка хищников выследили и поймали с помощью дрона

2104
19:45, 01 июня, 2018

Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство

1852
12:24, 29 мая, 2018

В Турции запретили такси Uber

1718
12:32, 02 июня, 2018

В Таиланде из-за пластиковых пакетов погиб черный дельфин

1706
10:30, 03 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: охрана Пугачево и медведь в Воткинске

«Сусанин» объясняет когда сотрудники полиции могут применять оружие

Концерт и салют 1 июня 2018 года в Ижевске

02 июня, 2018