Жителя Ижевска обвинили в разбое

Открытым хищением закончилась встреча трёх незнакомцев.

Ижевск. Удмуртия. Безработного жителя Ижевска задержали по подозрению в разбое. Как сообщает пресс-служба городского УМВД России, 45-летнего мужчину задержали «по горячим следам».

Сообщается, что вечером воскресенья, 3 июня, около одного из домов по улице Горького трое малознакомых мужчин поссорились после совместного распития алкоголя. В результате подозреваемый, угрожая ножом, открыто похитил у потерпевшего мобильный телефон, приставку для телевизора и нож. Потерпевший обратился в полицию.

Сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД России по Ижевску злоумышленник задержан. Выяснилось, что мужчина ранее судим за кражу. Следственным отделом по Первомайскому району возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».