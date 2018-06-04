Частному предприниматели пришлось освободить здание и заплатить штраф.

Ижевск. Удмуртия. В частном доме престарелых Ижевска выявили нарушения требований пожарной безопасности. Индивидуальному предпринимателю пришлось освободить здание и заплатить штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

«Помещение, не соответствующее требованиям пожарной безопасности и используемое под частный дом престарелых, освобождено и более под указанный вид деятельности не используется», - говорится в сообщении.

Помимо штрафа в 700 рублей предпринимателю назначили предупреждение.