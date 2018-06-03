Суд приговорил ее к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Ижевск. Удмуртия. Бывший инспектор по делам несовершеннолетних Ижевска оскорбила и ударила полицейского. Как сообщали в пресс-службе Устиновского суда столицы Удмуртии, инцидент произошел в апреле 2018 года.

Тогда женщина попыталась помешать сотруднику полиции задержать ее знакомого, совершившего правонарушение в одном из кафе города поздно вечером. Публично и в грубой форме бывший инспектор оскорбила полицейского и трижды ударила его по голове.

Против нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением).

Позднее суд приговорил ее к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.