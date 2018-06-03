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Бывший инспектор по делам несовершеннолетних Ижевска оскорбила и ударила полицейского

17:15, 03 июня, 2018
Александра Бобрович
17:15, 03 июня, 2018
Александра Бобрович
92
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#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#происшествие\n#суд.
92
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Суд приговорил ее к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Ижевск. Удмуртия. Бывший инспектор по делам несовершеннолетних Ижевска оскорбила и ударила полицейского. Как сообщали в пресс-службе Устиновского суда столицы Удмуртии, инцидент произошел в апреле 2018 года.  

Тогда женщина попыталась помешать сотруднику полиции задержать ее знакомого, совершившего правонарушение в одном из кафе города поздно вечером. Публично и в грубой форме бывший инспектор оскорбила полицейского и трижды ударила его по голове.  

Против нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением).  

Позднее суд приговорил ее к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

17:15, 03 июня, 2018
Александра Бобрович
92
0
#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#происшествие\n#суд.

 

 

 


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