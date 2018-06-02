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Начальнику Поисково-спасательной службы в Удмуртии незаконно начисляли премию

16:02, 02 июня, 2018
Дарья Саушина
16:02, 02 июня, 2018
Дарья Саушина
286
0
#Прокуратура\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#происшествие
Фото: @arzik2
286
0

Неустановленное должностное лицо дало указание главному бухгалтеру начислить стимулирующие выплаты.

Ижевск. Удмуртия. Начальник Поисково-спасательной службы Удмуртской Республики несколько месяцев незаконно получал премию. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, указание о начислении выплат главный бухгалтер учреждения получил от неустановленного лица из числа руководства.

 «В результате чего с ноября 2017 года по март 2018 года были незаконно выплачены стимулирующие выплаты в виде премии на сумму более 125 тыс. рублей», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Материалы проверки прокуратура республики направила в следственные органы. По факту превышения должностных полномочий руководством поисково-спасательной службы республики возбуждено уголовное дело.

16:02, 02 июня, 2018
Дарья Саушина
286
0
#Прокуратура\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#происшествие

 

 

 


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