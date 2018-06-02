Начальнику Поисково-спасательной службы в Удмуртии незаконно начисляли премию

Неустановленное должностное лицо дало указание главному бухгалтеру начислить стимулирующие выплаты.

Ижевск. Удмуртия. Начальник Поисково-спасательной службы Удмуртской Республики несколько месяцев незаконно получал премию. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, указание о начислении выплат главный бухгалтер учреждения получил от неустановленного лица из числа руководства.

«В результате чего с ноября 2017 года по март 2018 года были незаконно выплачены стимулирующие выплаты в виде премии на сумму более 125 тыс. рублей», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Материалы проверки прокуратура республики направила в следственные органы. По факту превышения должностных полномочий руководством поисково-спасательной службы республики возбуждено уголовное дело.