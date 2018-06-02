Трое студентов колледжа в Ижевске отправятся в воспитательную колонию за сбыт наркотиков

Молодые люди собирались сбыть 145 доз запрещенных веществ.

Ижевск. Удмуртия. Трех подростков в Удмуртии отправили в воспитательную колонию за попытку сбыта 145 доз наркотиков. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, 17-летние юноши учились в одном из колледжей Ижевска.

Осенью 2017 года через интернет они договорились с неустановленным лицом оборудовать тайники для закладки запрещенных веществ. За каждую разложенную дозу юношам платили деньги. На съемной квартире они расфасовали крупную партию на отдельные свертки. После того, как они спрятали первую закладку, их задержали. У каждого подростка при себе было до 21 свертка с наркотиком, приготовленным к сбыту. В квартире нашли еще 52 пакета.

Свою вину молодые люди признали. Суд приговорил их к 1 году 6 месяцам лишения свободы, 1 году 2 месяцам лишения свободы и 1 году лишения свободы. Наказание подростки буду отбывать в воспитательной колонии. Отмечается, что все участки преступления материально обеспечены и воспитываются родителями.

Уголовное дело в отношении неустановленного лица выделено в отдельное производство. Приговор вступил в законную силу.