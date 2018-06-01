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У пятерых сотрудников ресторана «Династия» в Ижевске обнаружили сальмонеллез

18:10, 01 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
18:10, 01 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
564
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#рестораны\n#отравление\n#суд
Фото: ИА Сусанин
564
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Работа заведение общепита приостановлена на месяц.

Ижевск. Удмуртия. У пятерых сотрудников ресторанного комплекса «Династия» в Ижевске обнаружили сальмонеллёз. Информацию об этом разместили на сайте Октябрьского районного суда.

Напомним, суд приостановил работу «Династии» на 30 суток после того, как несколько посетителей заведения отравились.

При проведении эпидемиологического расследования установили, что юридическое лицо при организации общественного питания не обеспечило соблюдение санитарных норм. В результате проверки обнаружены многочисленные нарушения санитарных норм и правила, в том числе необеспечение холодильным оборудованием необходимого температурного режима, отсутствие маркировки на продуктах, наличие просроченной продукции, не в полной мере соблюдение технологического процесса при приготовлении блюд, отсутствие производства оценки качества полуфабрикатов.

Кроме того, в результате лабораторных исследований у пятерых сотрудников обнаружен рост патогенных энтеробактерий, вызывающих заболевание сальмоннелез.

Суд признал ООО «РКД» виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.6 КоАп РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия на 30 суток.

18:10, 01 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
564
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#рестораны\n#отравление\n#суд

 

 

 


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