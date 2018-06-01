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Выехавшая на встречную полосу «Волга» врезалась в «Газель» на трассе в Удмуртии

11:23, 01 июня, 2018
Дарья Саушина
11:23, 01 июня, 2018
Дарья Саушина
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#ДТП\n#ГИБДД\n#Завьялово\n#происшествие
Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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Три человека получили травмы.

Завьялово. Удмуртия. «Волга» выехала на встречную полосу на трассе в Удмуртии и врезалась в «ГАЗель». Как сообщает Управление ГИБДД по Удмуртской Республике, авария произошла 31 мая этого года около 10:35 на 193 км трассы Подъезд к городу Пермь от автодороги М7 Волга» в Завьяловском районе.

Мужчина за рулем «ГАЗ-31029» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗ-3302». В результате водитель легковушки с травмами попал в больницу. Кроме того, пострадали водитель и пассажир «Газели».

11:23, 01 июня, 2018
Дарья Саушина
1103
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Завьялово\n#происшествие

 

 

 


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