Выехавшая на встречную полосу «Волга» врезалась в «Газель» на трассе в Удмуртии

Три человека получили травмы.

Завьялово. Удмуртия. «Волга» выехала на встречную полосу на трассе в Удмуртии и врезалась в «ГАЗель». Как сообщает Управление ГИБДД по Удмуртской Республике, авария произошла 31 мая этого года около 10:35 на 193 км трассы Подъезд к городу Пермь от автодороги М7 Волга» в Завьяловском районе.

Мужчина за рулем «ГАЗ-31029» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗ-3302». В результате водитель легковушки с травмами попал в больницу. Кроме того, пострадали водитель и пассажир «Газели».