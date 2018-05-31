Гражданин Азербайджана пытался продать в Удмуртии более 3 тыс бутылок алкоголя

Сотрудники полиции задержали мужчину после его попытки дать взятку.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртской Республике окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Пермского края. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, мужчина обвиняется в незаконном обороте алкоголя.

По данным следствия, обвиняемый является гражданином Республики Азербайджан и имеет временную регистрацию на территории Пермского края. В ночь с 22 на 23 марта 2018 года сотрудники полиции задержали мужчину на территории Завьяловского района Удмуртии.

Обвиняемый перевозил 167 ящиков алкогольной продукции - более 3,3 тыс. бутылок. На большинстве бутылок отсутствовали акцизные марки, а на имевшихся был указан один серийный номер.

Мужчина пояснил, что приобрёл партию коньяков и водки в Перми и хотел продать в Удмуртии. Отмечается, что при задержании мужчина попытался передать взятку сотрудникам полиции, однако был ими задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.