Мужчину задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии осудили организатора наркобанды. Мужчину задержали сотрудники Федеральной службы безопасности, сообщает пресс-служба силового ведомства.

27-летний уроженец полуострова Крым был задержан в Севастополе.

«Под его непосредственным руководством функционировал канал поступления в регионы Российской Федерации синтетических наркотических средств в особо крупном размере. После задержания и доставления в Ижевск фигурант дал признательные показания и активно сотрудничал со следствием», - сообщили в ФСБ.

Всего на территории трех регионов было изъято 10,9 кг «синтеттики».

Завьяловским районным судом подсудимый был приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.