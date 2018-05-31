play
pause
  • $ 62.59 ↓
  • € 72.52 ↓

В Удмуртии осудили организатора наркобанды

13:57, 31 мая, 2018
Георгий Поветкин
13:57, 31 мая, 2018
Георгий Поветкин
334
0
#ФСБ\n#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: УФССП по Удмуртии
334
0

Мужчину задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии осудили организатора наркобанды. Мужчину задержали сотрудники Федеральной службы безопасности, сообщает пресс-служба силового ведомства.

27-летний уроженец полуострова Крым был задержан в Севастополе.

«Под его непосредственным руководством функционировал канал поступления в регионы Российской Федерации синтетических наркотических средств в особо крупном размере. После задержания и доставления в Ижевск фигурант дал признательные показания и активно сотрудничал со следствием», - сообщили в ФСБ.

Всего на территории трех регионов было изъято 10,9 кг «синтеттики».

Завьяловским районным судом подсудимый был приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

13:57, 31 мая, 2018
Георгий Поветкин
334
0
#ФСБ\n#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Олимпийской чемпионке из Удмуртии Алине Загитовой подарили 4-комнатную квартиру

12:46, 28 мая, 2018
39343

Пьяный школьник в Ижевске угнал грузовик и врезался в столб

15418
15:16, 27 мая, 2018

Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова рассказала о взаимоотношениях с Тутберидзе

14562
17:15, 28 мая, 2018

14 человек претендуют на пост главы Ижевска

11135
17:51, 28 мая, 2018

О тренере, новой программе, экзаменах и Масару: фигуристка Загитова в Ижевске ответила на вопросы журналистов

11015
22:56, 27 мая, 2018

Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о разводе с женой

13:50, 26 мая, 2018
2489

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не может представить свой уход от Тутберидзе

2339
22:26, 27 мая, 2018

В России начались испытания новейшего истребителя МиГ-35

2210
10:40, 25 мая, 2018

Четверо российских военных погибли в Сирии при обстреле боевиков

2145
13:25, 27 мая, 2018

В Третьяковской галерее вандал повредил знаменитую картину Репина

2135
12:07, 26 мая, 2018

Названы пять лучших книг за последние полвека

18:05, 27 мая, 2018
2295

Первое видеообращение Юлии Скрипаль обеспокоило российских дипломатов

2276
10:58, 24 мая, 2018

Харви Вайнштейн заплатил миллион долларов и вышел на свободу

2129
10:59, 26 мая, 2018

В КНДР ликвидировали единственный полигон для испытаний ядерного оружия

2070
15:35, 24 мая, 2018

В Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи

2014
17:38, 26 мая, 2018

Мультимедиа

Гидравлические испытания в Ижевске

30 мая, 2018

УКС начали ремонт теплосетей в Ижевске

30 мая, 2018

Удмуртия в минуту: критика приватизации «Удмуртавтотранса» и отмена авиарейсов во Внуково

30 мая, 2018