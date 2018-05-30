19 организованных антиобщественных групп подростков выявили в Удмуртии

Зачастую подстрекают несовершеннолетних взрослые злоумышленники.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 19 организованных антиобщественных групп подростков. Об этом журналистам рассказала начальник подразделения по делам несовершеннолетних МВД по Удмуртской Республике Вероника Малькова.

«В том числе, это группы вместе употребляющие вместе спиртные напитки. Зачастую совместное употребление спиртных напитков в дальнейшем приводит к совершению более серьезных противоправных деяний», — отметила Малькова.

Она пояснила, что преступной в числе выявленных групп была только одна. Шестерых наиболее активных участников антиобщественных групп в возрасте до 16 лет поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

По словам Мальковой, нередко подстрекают несовершеннолетних взрослые злоумышленники.

«В числе участников групповых преступлений - 22 взрослых», — отметила представитель силового ведомства.

Так, стражи порядка задержали 20-летнего мужчину, который привлёк 15-летнего подростка к кражам велосипедов. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 150 УК РФ («овлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»).

В первой половине мая сотрудники полиции доставили в органы внутренних дел 93 подростков. 76 из них заподозрили в совершении административных правонарушений, 8 — в совершении преступлений, пятерых задержали за совершение общественно-опасных деяний.

Вероника Малькова рассказала, что в группы вступают участники самых разных возрастов: «Если это группы, совершающие мелкие административные правонарушения, то это могут и подростки в возрасте 10-12 лет».