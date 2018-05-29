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Следователи Удмуртии проверят факт задержки зарплаты в компаниях по утилизации снарядов

14:55, 29 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
14:55, 29 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#проверки\n#Ижевск\n#зарплата\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#Следственный комитет России
Фото: ИА Сусанин
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Ранее компании проверялись следователями соседнего региона.

Ижевск. Удмуртии. Сотрудники Следственного управления СК России по Удмуртии начали проверку информации о задержке зарплат в компаниях, которые утилизировали неразорвавшиеся снаряды близ села Пугачёво.

«Начали процессуальную проверку… Раньше уже проводились проверки по этому факту. Но раз в СМИ появилась информация о задержках зарплаты, мы проводим проверку», - сообщили «Сусанину» в пресс-службе регионального Следственного управления.

Собеседник отметил, что предыдущие проверки проводили в другом субъекте Российской Федерации, так как компании, занимающиеся утилизацией снарядов в Пугачёво, зарегистрированы не в Удмуртии.

Напомним, 18 мая премьер-министр республики Ярослав Семенов сообщил, что власти региона также проверят факты задержки зарплат в утилизационных компаниях после жалоб местных жителей.

14:55, 29 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
969
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#проверки\n#Ижевск\n#зарплата\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#Следственный комитет России

 

 

 


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