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Жителя Удмуртии поместили в психиатрический стационар за попытку убийства жены

13:00, 29 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
13:00, 29 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
429
0
#Следственный комитет\n#Ижевск\n#Алнаши\n#Удмуртия\n#покушение\n#психиатрия\n#психиатрическая экспертиза\n#убийство
429
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Мужчина испытывал личную неприязнь к супруге и внучке.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Алнашского района Удмуртской Республики осудили по статьям 105 УК РФ «Покушение на убийство», 119 УК РФ «Угроза убийством», 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, ранее судимый 61-летний житель Алнашского района, испытывая личную неприязнь к жене и внучке, неоднократно угрожал им топором. А в один из дней ударил и оскорбил полицейского, приехавшего на вызов. Кроме того, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил покушение на убийство своей жены, ударив её топором.

По результатам судебных экспертиз у мужчины обнаружили признаки хронического психического расстройства в форме органического расстройства. С учётом этого обстоятельства суд назначил мужчине принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

13:00, 29 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
429
0
#Следственный комитет\n#Ижевск\n#Алнаши\n#Удмуртия\n#покушение\n#психиатрия\n#психиатрическая экспертиза\n#убийство

 

 

 


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