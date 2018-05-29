Жителя Удмуртии поместили в психиатрический стационар за попытку убийства жены

Мужчина испытывал личную неприязнь к супруге и внучке.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Алнашского района Удмуртской Республики осудили по статьям 105 УК РФ «Покушение на убийство», 119 УК РФ «Угроза убийством», 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, ранее судимый 61-летний житель Алнашского района, испытывая личную неприязнь к жене и внучке, неоднократно угрожал им топором. А в один из дней ударил и оскорбил полицейского, приехавшего на вызов. Кроме того, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил покушение на убийство своей жены, ударив её топором.

По результатам судебных экспертиз у мужчины обнаружили признаки хронического психического расстройства в форме органического расстройства. С учётом этого обстоятельства суд назначил мужчине принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.