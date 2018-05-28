Жителя Удмуртии осудили за незаконное создание юридического лица

Сотрудники ФСБ пресекли возможность незаконного обналичивания денег.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Удмуртской Республики осудили по статье 173 УК РФ «Незаконное образование юридического лица». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

По данным следствия, сотрудники ФСБ в Удмуртии выявили факт незаконного создания юрлица в целях дальнейшей его перепродажи людям, которые занимаются обналичиванием денежных средств. Данная банковская деятельность является незаконной.

Подсудимый свою вину признал, и суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 103 тыс. рублей.