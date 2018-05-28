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Мобильные телефоны пытались передать в одну из колоний Удмуртии

09:00, 28 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
09:00, 28 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#мобильные телефоны\n#колония\n#УФСИН
Фото: УФСИН РФ по Удмуртии
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Мужчина, перебросивший свёрток через забор, сам попал под административный штраф.

Сарапул. Удмуртия. В исправительной колонии №5 Удмуртской Республики пресечена попытка доставки осуждённым сотовых телефонов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Запрещённые предметы, упакованные в два свёртка, гражданин перебросил через ограждение на территорию участка колонии-поселения. В свёртках сотрудники обнаружили четыре сотовых телефона, зарядные устройства к ним, семь аккумуляторных батарей и двое наушников.

Гражданин был задержан на месте правонарушения. Теперь ему грозит административный штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей с конфискацией телефонов.

09:00, 28 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
363
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#мобильные телефоны\n#колония\n#УФСИН

 

 

 


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