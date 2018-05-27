Пьяный школьник в Ижевске угнал грузовик и врезался в столб

Отца подростка обязали 100,2 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пьяный школьник угнал грузовой автомобиль и врезался в столб. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Суд рассмотрел уголовное дело по обвинению 17-летнего подростка. Из материалов следует, что ученик 11 класса в августе 2017 года гулял с друзьями и выпивал. Около двух часов ночи школьник, который живет с отцом в сторожевом домике одной из баз расположенной на улице Пойма, пошел домой. Увидев на территории базы грузовой автомобиль, решил покататься по городу. Открыл незапертую дверь машины, нашел на сиденье ключи и уехал. Отметим, что эту базу охранял его отец, который в это время мирно спал.

Подросток решил развернуться у железнодорожного вокзала, не справился с управлением и наехал на железобетонный столб. Проезжавшие мимо водители помогли ему выбраться из машины и вызвали сотрудников ДПС ГИБДД.

«В ходе судебного заседания представителем потерпевшего (владельца автомобиля) заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого и освобождении его от уголовной ответственности ввиду примирения с ним. Суд постановил прекратить уголовное дело», - говорится в сообщении.

Суд удовлетворил иск ООО СК «Согласие» в размере 100 248 рублей - суммы выплаченного страхового возмещения владельцу автомобиля. В случае отсутствия у несовершеннолетнего доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, деньги взыщут с его отца.