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Пьяный школьник в Ижевске угнал грузовик и врезался в столб

15:16, 27 мая, 2018
Диана Ворончихина
15:16, 27 мая, 2018
Диана Ворончихина
4166
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#подростки\n#угон\n#происшествие\n#пьяный водитель
Фото: arzik2
4166
0

Отца подростка обязали 100,2 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пьяный школьник угнал грузовой автомобиль и врезался в столб. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Суд рассмотрел уголовное дело по обвинению 17-летнего подростка. Из материалов следует, что ученик 11 класса в августе 2017 года гулял с друзьями и выпивал. Около двух часов ночи школьник, который живет с отцом в сторожевом домике одной из баз расположенной на улице Пойма, пошел домой. Увидев на территории базы грузовой автомобиль, решил покататься по городу. Открыл незапертую дверь машины, нашел на сиденье ключи и уехал. Отметим, что эту базу охранял его отец, который в это время мирно спал.

Подросток решил развернуться у железнодорожного вокзала, не справился с управлением и наехал на железобетонный столб. Проезжавшие мимо водители помогли ему выбраться из машины и вызвали сотрудников ДПС ГИБДД.

«В ходе судебного заседания представителем потерпевшего (владельца автомобиля) заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого и освобождении его от уголовной ответственности ввиду примирения с ним. Суд постановил прекратить уголовное дело», - говорится в сообщении.

Суд удовлетворил иск ООО СК «Согласие» в размере 100 248 рублей - суммы выплаченного страхового возмещения владельцу автомобиля. В случае отсутствия у несовершеннолетнего доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, деньги взыщут с его отца.

15:16, 27 мая, 2018
Диана Ворончихина
4166
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#подростки\n#угон\n#происшествие\n#пьяный водитель

 

 

 


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