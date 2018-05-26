play
pause
  • $ 61.67 ↑
  • € 72.12 ↑

УФСИН по Удмуртии: при пожаре в колонии №7 никто не пострадал

19:08, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
19:08, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
221
0
#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#колония\n#пожар\n#УФСИН
Фото: pixabay.com
221
0

Заключенных из горевшего здания цеха деревообработки своевременно эвакуировали.  

Азино. Удмуртия. В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртии прокомментировали ситуацию с пожаром в колонии №7, расположенной в поселке Азино Завьяловского района. 

Как уточнили «Сусанину» в пресс-службе УФСИН, возгорание в цехе деревообработки было замечено около 14.30 субботы, 26 мая. Осужденных немедленно вывели из помещения, погибших и пострадавших нет. 

Площадь пожара в ведомстве оценили в 950 квадратных метров. В УФСИН подтвердили появившуюся ранее информацию МЧС о ликвидации открытого горения в 17.50. Сейчас специалисты ведут проливку территории.   

В колонию прибыли представители руководства Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртии. Причины пожара пока не установлены.

19:08, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
221
0
#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#колония\n#пожар\n#УФСИН

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске мужчина с ножом напал на полицейского: злоумышленника застрелили

21:32, 19 мая, 2018
19691

Несколько детей отравились в кафе «Династия» Ижевска

9121
15:27, 24 мая, 2018

Житель Удмуртии попытался сжечь бывшую жену

7150
14:14, 23 мая, 2018

Одиннадцать жителей Удмуртии предстанут перед судом за вымогательство

5981
12:05, 25 мая, 2018

12 кандидатов на пост глав города зарегистрировали в Можге

5326
17:04, 19 мая, 2018

Два человека разбились в Татарстане после прыжка с парашютом

15:07, 20 мая, 2018
3186

Владимир Машков возглавил театральную школу Олега Табакова

2935
17:45, 21 мая, 2018

На Кузбассе медведь «помог» заблудившимся в тайге юношам вызвать спасателей

2577
18:20, 21 мая, 2018

Мария Шарапова рассказала о приближении конца карьеры

2418
14:29, 19 мая, 2018

Боевики напали на церковь в Грозном

2288
19:07, 19 мая, 2018

Принц Гарри женился на Меган Маркл

16:08, 19 мая, 2018
2797

Бывшая секретарша Сильвио Берлускони оставила ему в наследство 3 млн евро

2542
13:06, 20 мая, 2018

Пассажирский «Боинг» разбился на Кубе: погибли более 100 человек

1989
10:02, 19 мая, 2018

Первое видеообращение Юлии Скрипаль обеспокоило российских дипломатов

1948
10:58, 24 мая, 2018

В КНДР ликвидировали единственный полигон для испытаний ядерного оружия

1692
15:35, 24 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

25 мая, 2018

«Последний звонок 2018» в Ижевске

25 мая, 2018

Удмуртия в минуту: отравление детей в ижевском кафе и амнистия Андрея Русинова

24 мая, 2018