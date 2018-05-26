УФСИН по Удмуртии: при пожаре в колонии №7 никто не пострадал

Заключенных из горевшего здания цеха деревообработки своевременно эвакуировали.

Азино. Удмуртия. В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртии прокомментировали ситуацию с пожаром в колонии №7, расположенной в поселке Азино Завьяловского района.

Как уточнили «Сусанину» в пресс-службе УФСИН, возгорание в цехе деревообработки было замечено около 14.30 субботы, 26 мая. Осужденных немедленно вывели из помещения, погибших и пострадавших нет.

Площадь пожара в ведомстве оценили в 950 квадратных метров. В УФСИН подтвердили появившуюся ранее информацию МЧС о ликвидации открытого горения в 17.50. Сейчас специалисты ведут проливку территории.

В колонию прибыли представители руководства Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртии. Причины пожара пока не установлены.