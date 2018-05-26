В Удмуртии потушили пожар в исправительной колонии №7

Площадь возгорания составила 900 квадратных метров.

Азино. Удмуртия. Крупный пожар произошел в исправительной колонии особого режима №7 в поселке Азино Завьяловского района. Информация о возгорании поступила в Главное управление МЧС по Удмуртии в субботу, 26 мая, в 14.35.

По данным пресс-службы ведомства, вспыхнул цех деревообработки. На место происшествия были отправлены 11 единиц техники и 30 пожарных. Часть здания цеха обвалилась. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров.

Как уточнила пресс-секретарь ГУ МЧС по Удмуртии Вероника Митрофанова, пламя было потушено в 17.50. О пострадавших не сообщается.