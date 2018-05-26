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Удмуртские пожарные спасли корову, упавшую в котлован

15:49, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
15:49, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
494
0
#ветеринария\n#Алнаши\n#домашние животные\n#Удмуртия\n#спасение
Фото: pixabay.com
494
0

Животное не получило серьезных повреждений и было возвращено хозяйке.  

Алнаши. Удмуртия. Необычную пострадавшую пришлось выручать пожарным в селе Алнаши. Как сообщили в пресс-службе Главного управления ветеринарии Удмуртии, в котлован с водой провалилась корова.   

Инцидент произошел еще 21 мая, но известно о нем стало лишь накануне. Хозяйка коровы обратилась за помощью к пожарным. Те позвонили ветеринарам и попросили оказать животному помощь в случае наличия у него травм. 

На место происшествия выехал заведующий Ново-Утчанской ветлечебницей. Он осмотрел корову, которую пожарные извлекли из котлована. На радость хозяйке, обошлось без серьезных повреждений. Животное вернулось на подворье.

15:49, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
494
0
#ветеринария\n#Алнаши\n#домашние животные\n#Удмуртия\n#спасение

 

 

 


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