Удмуртские пожарные спасли корову, упавшую в котлован

Животное не получило серьезных повреждений и было возвращено хозяйке.

Алнаши. Удмуртия. Необычную пострадавшую пришлось выручать пожарным в селе Алнаши. Как сообщили в пресс-службе Главного управления ветеринарии Удмуртии, в котлован с водой провалилась корова.

Инцидент произошел еще 21 мая, но известно о нем стало лишь накануне. Хозяйка коровы обратилась за помощью к пожарным. Те позвонили ветеринарам и попросили оказать животному помощь в случае наличия у него травм.

На место происшествия выехал заведующий Ново-Утчанской ветлечебницей. Он осмотрел корову, которую пожарные извлекли из котлована. На радость хозяйке, обошлось без серьезных повреждений. Животное вернулось на подворье.