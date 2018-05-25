Число заболевших «желтухой» в одной из деревень Удмуртии выросло

Заболевание у всех пациентов протекает в лёгкой форме.

Завьялово. Удмуртия. Число заболевших гепатитом А в одной в деревене Сизёво Завьяловского района выросло до девяти человек. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, среди заразившихся – двое детей.

«Заболевание у всех пациентов протекает в лёгкой форме. В Сизёво ежедневно работает врачебно-сестринская бригада и фельдшер, проводятся выявление контактных лиц, ежедневный осмотр контактных лиц, лабораторная диагностика и вакцинация», - цитирует пресс-служба заместителя министра здравоохранения Удмуртии Людмилы Гузнищевой.

Прививки получили 95 человек - 61 ребёнок и 34 взрослых.

Ранее прокуратура начала проверку по факту массового заболевания «желтухой» в деревне Сизево.