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Число заболевших «желтухой» в одной из деревень Удмуртии выросло

19:58, 25 мая, 2018
19:58, 25 мая, 2018
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#медицина\n#дети\n#здоровье\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#происшествие
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Заболевание у всех пациентов протекает в лёгкой форме.

Завьялово. Удмуртия. Число заболевших гепатитом А в одной в деревене Сизёво Завьяловского района выросло до девяти человек. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, среди заразившихся – двое детей.

«Заболевание у всех пациентов протекает в лёгкой форме. В Сизёво ежедневно работает врачебно-сестринская бригада и фельдшер, проводятся выявление контактных лиц, ежедневный осмотр контактных лиц, лабораторная диагностика и вакцинация», - цитирует пресс-служба заместителя министра здравоохранения Удмуртии Людмилы Гузнищевой.

Прививки получили 95 человек - 61 ребёнок и 34 взрослых.

Ранее прокуратура начала проверку по факту массового заболевания «желтухой» в деревне Сизево.

19:58, 25 мая, 2018
699
0
#медицина\n#дети\n#здоровье\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#происшествие

 

 

 


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