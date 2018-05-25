Три человека получили травмы при столкновении с лосем на дороге в Удмуртии

Животное в результате аварии погибло.

Ижевск. Удмуртия. На автомобильной дороге «Ижевск - Воткинск» в Удмуртской Республике поздно вечером в четверг, 24 мая, произошло ДТП. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, причиной аварии стало столкновение автомобиля с лосем.

Сообщается, что мужчина 1990-го года рождения, управляя «LAND ROVER», в 22:15 наехал на лося. В результате ДТП водитель и его пассажирки 1994-го и 2001-го годов рождения получили травмы.

Как сообщили в 1-м отделе УГИБДД, животное в результате столкновения с автомобилем погибло.