Жителя Глазова обвинили в убийстве курящего соседа

Уголовное дело направлено в суд.

Глазов. Удмуртия. Глазовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего жителя города. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 105 УК РФ «Убийство» и статьёй 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

По данным следствия, 1 января 2018 года обвиняемый сделал замечание 64-летнему соседу по поводу его курения в подъезде дома. После словесных препирательств обвиняемый ударил ножом соседа и его сожительницу. Женщине удалось убежать и спрятаться в квартире, а 64-летний мужчина скончался на месте от полученных ран.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.