Пострадавшей удалось выбраться из загоревшегося помещения и сбежать.

Каменное. Удмуртия. Житель Удмуртии попытался сжечь бывшую жену. Инцидент произошел в деревне Каменное Завьяловского района, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

«По данным следствия, в ночь с 19 на 20 мая текущего года обвиняемый находился в доме своей бывшей супруги в деревне Каменное Завьяловского района, где между ним и бывшей супругой произошел конфликт», - говорится в сообщении.

Поругавшись с бывшей супругой, мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью дверь пристроя и одеяло, которым была укрыта женщина, и поджег их. Пострадавшей удалось выбраться из загоревшегося помещения и сбежать.

Злоумышленника задержали, суд поместил его под стражу.