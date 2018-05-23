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Житель Удмуртии попытался сжечь бывшую жену

14:14, 23 мая, 2018
14:14, 23 мая, 2018
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#семья\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#происшествие
Фото: pxhere.com
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Пострадавшей удалось выбраться из загоревшегося помещения и сбежать.

Каменное. Удмуртия. Житель Удмуртии попытался сжечь бывшую жену. Инцидент произошел в деревне Каменное Завьяловского района, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

«По данным следствия, в ночь с 19 на 20 мая текущего года обвиняемый находился в доме своей бывшей супруги в деревне Каменное Завьяловского района, где между ним и бывшей супругой произошел конфликт», - говорится в сообщении.

Поругавшись с бывшей супругой, мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью дверь пристроя и одеяло, которым была укрыта женщина, и поджег их. Пострадавшей удалось выбраться из загоревшегося помещения и сбежать.

Злоумышленника задержали, суд поместил его под стражу.

14:14, 23 мая, 2018
2090
0
#семья\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#происшествие

 

 

 


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