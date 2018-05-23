Шестерых либерийских студентов принудительно выслали из Ижевска

Молодые люди должны были покинуть страну, но уклонялись от выезда.

Ижевск. Удмуртия. Шестеро студентов из Либерии жили в Ижевске после отчисления из ИжГТУ. Молодые люди должны были покинуть страну, но уклонялись от выезда, сообщает пресс-служба УФССП региона.

«В апреле университет вынес решение о прекращении обучения граждан Либерии, студенты были отчислены, но в нарушении миграционного законодательства они продолжали проживать на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В итоге суд принял решение о принудительном выдворении молодых людей, которое осуществили приставы группы быстрого реагирования. Бывших студентов доставили в аэропорт «Шереметьево».