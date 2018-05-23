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Шестерых либерийских студентов принудительно выслали из Ижевска

13:50, 23 мая, 2018
Георгий Поветкин
13:50, 23 мая, 2018
Георгий Поветкин
529
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#образование\n#судебные приставы\n#ИжГТУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#студенты\n#Африка
Фото: управление ФССП по Удмуртии
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Молодые люди должны были покинуть страну, но уклонялись от выезда.

Ижевск. Удмуртия. Шестеро студентов из Либерии жили в Ижевске после отчисления из ИжГТУ. Молодые люди должны были покинуть страну, но уклонялись от выезда, сообщает пресс-служба УФССП региона.

«В апреле университет вынес решение о прекращении обучения граждан Либерии, студенты были отчислены, но в нарушении миграционного законодательства они продолжали проживать на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В итоге суд принял решение о принудительном выдворении молодых людей, которое осуществили приставы группы быстрого реагирования. Бывших студентов доставили в аэропорт «Шереметьево».

13:50, 23 мая, 2018
Георгий Поветкин
529
0
#образование\n#судебные приставы\n#ИжГТУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#студенты\n#Африка

 

 

 


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