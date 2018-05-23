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Ректора частного вуза в Ижевске привлекли к административной ответственности

09:37, 23 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
09:37, 23 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#зарплата\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#вузы\n#высшее образование\n#штраф
Фото: Дмитрий Стрелков
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Руководитель «Камского института» вновь задержал зарплату работникам.

Ижевск. Удмуртия. Ректор Камского института гуманитарных и инженерных технологий (КИГИТ) в Ижевске привлечён к ответственности за невыплату заработной платы работникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Прокуратурой Первомайского района Ижевска провела проверку соблюдения ЧОУ ВО «Камский институт гуманитарных и инженерных технологий» трудового законодательства на основании информации, поступившей из Удмуртстата.

Сообщается, что проверка прокуратуры Первомайского района Ижевска установила, что в КИГИТ в течении длительного времени не выплачивается заработная плата 27 работникам. Общий размер задолженности за январь и февраль 2018 года составил 692,7 тыс. руб.

Аналогичные нарушения прав работников выявлялись в ходе более ранних проверок. Ректор вуза привлекался к административной ответственности, предусмотренной статьёй 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

В связи с повторным нарушением трудового законодательства ректор ЧОУ ВО «КИГИТ» привлечён к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 20 000 руб.

Напомним, ЧОУ ВО «Камский институт гуманитарных и инженерных технологий» в 2017 году входил в число лидеров по задержке зарплаты в Удмуртии.

09:37, 23 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
417
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#вузы\n#высшее образование\n#штраф

 

 

 


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