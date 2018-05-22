Две семьи с детьми в Удмуртии остались без крова из-за пожара

Добровольцы начали сбор вещей для пострадавших.

Глазов. Удмуртия. Две семьи с детьми в Удмуртии остались без вещей и крова из-за пожара. Как сообщили информагентству «Сусанин» в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, пламя вспыхнуло в одном из домов в селе Понино Глазовского района в ночь на вторник, 22 мая.

«Горел двухквартирный деревянный дом. Пламя уничтожило одну квартиру и надворные постройки, повредило кровлю и имущество во второй квартире», - рассказали в спасательном ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание на веранде.

«Пожар оставил без крова и вещей первой необходимости две семьи с детьми разного возраста. <…> Дети остались в майках и трусах», - говорится в сообщении группы ПСО «Регион 18» Глазов в соцсети ВКонтакте.

Волонтеры начал сбор вещей для пострадавших семей. Также погорельцам необходимы продукты питания длительного хранения и мебель.