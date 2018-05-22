В Удмуртии женщина заплатила «целителям» 1,6 млн рублей

44-летняя пострадавшая хотела улучшить отношения со своим сожителем.

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии женщина заплатила псевдоцелителям 1,6 млн рублей. 44-летняя пострадавшая хотела улучшить отношения со своим сожителем, сообщает пресс-служба регионального МВД.

«Потерпевшая нашла в сети Интернет объявление об оказании услуг целителями в связи с проблемами в отношениях с сожителем. Изначально ей была предложена бесплатная консультация – женщина оформила заявку», - говорится в сообщении.

Позднее глазовчанке перезвонил оператор и предложил заплатить 15 тыс. рублей за услуги целителя. Однако на этом звонки не закончились – «целители» звонили регулярно и убеждали в том, что необходимы большие деньги для достижения цели.

В итоге, желаемого эффекта женщина не получила. В полицию она обратилась по совету родственников. Полицейские возбудили уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.