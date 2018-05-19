Начальник почтового отделения в Ижевске присвоила более 1,5 млн рублей пенсионеров

Деньги должны были пойти пенсии и другие социальные выплаты.

Ижевск. Удмуртия. Начальник почтового отделения в Первомайском районе Ижевска присвоила более 1,5 млн рублей, предназначенных на выплаты пенсий и социальных пособий. По информации пресс-службы прокуратуры Удмуртской Республики, в сентябре 2017 года женщина проставила свои подписи в платежных поручения и забрала деньги.

Суд приговорил ее к 2 годам условно с испытательным сроком на полтора года. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме. Во время предварительного следствия для обеспечения исковых требований на имущество обвиняемой наложен арест на указанную сумму.