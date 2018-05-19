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Начальник почтового отделения в Ижевске присвоила более 1,5 млн рублей пенсионеров

15:00, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
15:00, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
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#Ижевск\n#Почта России\n#Прокуратура\n#почта\n#финансы и деньги\n#суд\n#происшествие
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Деньги должны были пойти пенсии и другие социальные выплаты.

Ижевск. Удмуртия. Начальник почтового отделения в Первомайском районе Ижевска присвоила более 1,5 млн рублей, предназначенных на выплаты пенсий и социальных пособий. По информации пресс-службы прокуратуры Удмуртской Республики, в сентябре 2017 года женщина проставила свои подписи в платежных поручения и забрала деньги.

Суд приговорил ее к 2 годам условно с испытательным сроком на полтора года. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме. Во время предварительного следствия для обеспечения исковых требований на имущество обвиняемой наложен арест на указанную сумму.

15:00, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
555
0
#Ижевск\n#Почта России\n#Прокуратура\n#почта\n#финансы и деньги\n#суд\n#происшествие

 

 

 


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