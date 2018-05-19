Погубивший трех пешеходов на трассе в Удмуртии житель Казани получил полтора года колонии

Пешеходы вечером переходили дорогу по нерегулируемому переходу.

Можга. Удмуртия. Житель Казани, сбивший трех пешеходов на трассе в Удмуртии, проведет в колонии-поселении полтора года. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, авария произошла 31 октября 2017 года на 90 км автодороги «подъезд к Ижевску и Перми от М-7 «Волга».

Превысив скорость, автолюбитель сбил трех человек, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу. Одна пострадавшая скончалась на месте аварии, двое – в больнице.

Жителя Казани признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, на 2 года.